الإدارة العامة لشئون المرأة تكشف عن دور الرائدات الإجتماعيات فى العملية الإنتخابية

قالت جاكلين ممدوح، مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة، إن الرائدات الإجتماعيات قامت بملحمة فى الفترة الماضية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تخدم جميع الفئات الموجودة فى المجتمع، خاصة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت جاكلين ممدوح، مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة، خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية خاصة تقدمها قناة “صدي البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أنه كان إهتمام وزيرة التضامن هي تمكين تلك الفئات، موضحة أن الوزارة يتبعها 15 ألف رائدة إجتماعية، وهي قيادات نسائية من المجتمع المحلي، وتعيش وهي واحدة من تلك الأسر، وكان لهم دور مهم جدا قبل بدء العملية الإنتخابية.

وتابعت جاكلين ممدوح، مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة، أنه تم إعداد الرائدات الإجتماعيات وتثقيفهم بشكل كافي، والنزول للأسر فى المجتمع، والعمل على عدة محاور فى التوعية والحق الدستوري فى التصويت للإنتخابات الرئاسية 2024 وأهمية مشاركة المرأة فى العملية الإنتخابية وتأثيرها على المجتمع.

وأشارت إلى أن الوزارة ساهمت فى طباعة البطاقات الإنتخابية بطريقة برايل للأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون من أجل توفير لهم أماكن فى الدور الأرضي باللجان.