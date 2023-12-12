النيابة الإدارية: العملية الانتخابية وأعمال الاقتراع تسير بكل يسر| شاهد

قال المستشار أحمد جلال، عضو غرفة عمليات النيابة الإدارية، إنه منذ بداية الاستحقاق الدستوري الأهم فى الدولة المصرية وهو الانتخابات الرئاسية 2024، تتابع أعضاء النيابة الإدارية على اللجان الفرعية المختلفة بمحافظات الجمهورية.

وأضاف المستشار أحمد جلال، عضو غرفة عمليات النيابة الإدارية، خلال مداخلة هاتفية، خلال تغطية خاصة تقدمها قناة “صدي البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أنه منذ الدقائق الأولي من صباح اليوم ويتم متابعة أعمال انتقال الأعضاء إلى اللجان الفرعية المختلفة، والبدء فى الإجراءات التنظيمية الخاصة بأعمال الإقتراع، موضحا أنه تم التأكد أن كل اللجان الفرعية القائم تشرف عملها في التوقيتات المحددة.

وتابع المستشار أحمد جلال، عضو غرفة عمليات النيابة الإدارية، أن العملية الانتخابية وأعمال الاقتراع تسير بكل المعدلات المقررة بشكل كامل ويسر، وسط إقبال كبير وحافل من الناخبين، وحرصهم فى الدقائق الأولي من صباح اليوم، على المشاركة والإدلاء فى العملية الإنتخابية.