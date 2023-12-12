في اليوم الأخير.. إقبال مكثف من المواطنين أمام اللجان الانتخابية

يشهد اليوم الثلاثاء آخر أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث أقبلت حشودًا كبيرة من المواطنين من أجل المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الأهم والإدلاء بأرائهم، وفي هذا الصدد رصدت فضائية اكسترا نيوز مشاهد لإقبال المواطنين على كافة لجان الاقتراع في مختلف المحافظات.





وفتحت اللجان الانتخابية الفرعية باب التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثالث والأخير من بدء عملية الاقتراع، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وعملية التصويت تبدأ من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، حيث أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت 13 ديسمبرلانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من:

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة

المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة

المرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.