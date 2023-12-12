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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد غضب كبير ودعوات لمقاطعتها.. زارا تعتذر عن جلسة تصوير «الكفن»| تفاصيل

جلسة تصوير زارا التي
جلسة تصوير زارا التي أشعلت الغضب

أعربت ماركة الأزياء العالمية "زارا "، اليوم الثلاثاء، عن أسفها "لسوء الفهم" الذي أثارته حملة إعلانية ظهر فيها عارضون بأطراف مفقودة وتماثيل ملفوفة باللون الأبيض، ما أثار دعوات للمقاطعة أطلقها نشطاء داعمون للفلسطينيين.

وشهد الحساب نشر عشرات الآلاف من التعليقات حول الصور، كثير منها يتضمن أعلاما فلسطينية، فيما أصبح هاشتاج #قاطعوا زارا من بين الأكثر تداولا على منصة “إكس”. 

وقال منتقدون إن الصور تشبه الجثامين الملفوفة بأكفان بيضاء في غزة.

ووفقا لوكالة"رويترز"،  قالت زارا: "تأسف زارا لسوء الفهم هذا ونجدد تأكيد احترامنا العميق للجميع"، مشيرة إلى أن الحملة، التي تضمنت أيضا العارضات ذات الأطراف المفقودة، قد تم تصويرها في يوليو وسبتمبر، قبل اندلاع حرب غزة في أكتوبر، وكان من المفترض أن تظهر منحوتات غير مكتملة في استوديو النحات.

وذكرت في منشور عبر حسابها على موقع “إنستجرام”: "لسوء الحظ، شعر بعض العملاء بالانزعاج من هذه الصور، التي تمت إزالتها الآن، ورأوا فيها شيئا بعيدا عن المقصود عندما تم إنتاجها".

وتم حذف ستة منشورات تخص الحملة من صفحة زارا على “إنستجرام”.

وقالت زارا عند إطلاق المجموعة في السابع من ديسمبر إنها مستوحاة من الحياكة الرجالية في قرون ماضية.

وأضافت أن الصور استخدمت "لغرض وحيد هو عرض الملابس المصنوعة يدويا في سياق فني".

وقالت الشركة الأم “إنديتكس” إنه تمت إزالة الصور من جميع المنصات.

الأزياء العالمية الكفن جلسة تصوير تماثيل حياكة فلسطين منصة إكس زارا

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