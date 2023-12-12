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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أبناء الدقهلية ينظمون مسيرات حاشدة للحث على المشاركة في الانتخابات.. صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

واصل أبناء الدقهلية احتفالاتهم ومسيرتهم التى تحث على المشاركة بالانتخابات؛ حاملين أعلام مصر، حيث شهدت المسيرات تقدم قيادات الأوقاف والأزهر والكنائس من أجل مصر.

 

وأكدوا ضرورة المشاركة فى آخر أيام الانتخابات من أجل صالح الوطن.

 

الجدير بالذكر أن محافظة الدقهلية تضم  24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وهى كالآتي (عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان).

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الجمعيات الزراعية الدقهلية الشباب والأندية الرياضية المعاهد الأزهرية معاهد الأزهرية مقرا انتخابيا مراكز الشباب محافظة الدقهلية

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