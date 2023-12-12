أبناء الدقهلية ينظمون مسيرات حاشدة للحث على المشاركة في الانتخابات.. صور

واصل أبناء الدقهلية احتفالاتهم ومسيرتهم التى تحث على المشاركة بالانتخابات؛ حاملين أعلام مصر، حيث شهدت المسيرات تقدم قيادات الأوقاف والأزهر والكنائس من أجل مصر.
وأكدوا ضرورة المشاركة فى آخر أيام الانتخابات من أجل صالح الوطن.
الجدير بالذكر أن محافظة الدقهلية تضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وهى كالآتي (عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان).