رئيس جامعة أسيوط: تقديم الدعم للمشروعات العلمية التي تخدم الأهداف القومية

أكد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي، أن الجامعة تحقق طفرة في إنتاج نباتات ذات مردود اقتصادي، وإنشاء المزيد من الصوب؛ لإنتاج النباتات الطبية، والعطرية، وغيرها من النباتات؛ مؤكدا دعم الجامعة الكامل للمشروعات العلمية المتميزة التي تخدم الأهداف القومية المقبلة، لافتاً إلى أن إدارة الجامعة تتبنى نموذج الجامعة المنتجة؛ التي تسهم في خدمة المجتمع، وتحقيق أهداف ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

صوبة نباتات الزينة المكيفة



جاء ذلك خلال افتتاح رئيس جامعة أسيوط، اليوم /الثلاثاء/ "صوبة نباتات الزينة المكيفة" الـ multi span(متعددة القباب)؛ بمزرعة الجامعة والتي تعد الصوبة الأولى من نوعها على مستوى كليات الزراعة بصعيد مصر والتي تم إنشاؤها بنظام التحكم في الرطوبة، والتهوية، ودرجة الحرارة، والري، والتسميد، وبلغت تكلفتها الإجمالية مليوناً و300 ألف جنيه.



وأشاد المنشاوي بمشروع الصوب الزراعية والذي يعد من المشروعات القومية المهمة التي تتبناها الدولة والتي أسهمت في تحقيق الكفاية الإنتاجية من الخضراوات، والفاكهة؛ لصالح المواطنين والحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار.



وأشار إلى أن كلية الزراعة تضم نخبة من الكوادر العلمية من ذوي الخبرة، والكفاءة المتميزة في كافة المجالات الزراعية، والذين لم يألُو جهداً في مواكبة كل ما هو جديد في النواحي الزراعية، بما يعود بالنفع على الجامعة، والمجتمع، فضلاً عن دورهم الفاعل في تنمية المهارات العلمية، والعملية لطلاب الكلية وتأهيلهم ليكونوا أكثر مواكبة لمتطلبات سوق العمل.

