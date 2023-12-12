فريدة الشوباشي: بعض المشككين حاولوا الإيقاع بين المسلمين والأقباط ولكنهم فشلوا

قالت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إنه حينما كان يتم المطالبة بحماية الأقباط في مصر من قبل الدول الغربية كانت تهاجمهم في ذلك التوقيت، لأن في مصر لا يوجد مسيحيين أو مسلمين، وإنما مصر بها مصريين فقط لا غير.

حديث عن الانتخابات الرئاسية

وأضافت "الشوباشي"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي حمدي رزق في تغطية خاصة لـ انتخابات الرئاسة 2024 عبر قناة "صدى البلد"، أن مصر مرت بواحدة من الفترات حالكة السواد التي حاولوا فيها التفرقة بين المواطنين المصريين على أساس ديني، لافتة إلى أن الإعلام لم يكن يسلط الضوء على القيادات العسكرية المسيحية، وعلى رأسهم اللواء باقي ذكي مدمر خط بارليف.

وتابعت فريدة الشوباشي، أن بعض المشككين كانوا يحاولون الإيقاع بين المسلمين والمسيحيين في فترة من الفترات ألا أن المصريين ضربوا أروع الأمثلة أمام ذلك الأمر، ورفضوا بشكل قاطع وفشلت كل مخططاتهم.