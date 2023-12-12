عضو بالشيوخ: التحديات الكبرى دفعت الشعب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بكثافة

قال الدكتور إيهاب وهبة عضو مجلس الشيوخ، إن جميع فئات الشعب استشعرت الكم الكبير من التحديات التى تواجهها الدولة، لذا أقبلت على الانتخابات بكثافة كبيرة.

وأضاف إيهاب وهبة خلال حواره على قناة "النهار"، أن الشعب المصري يعي التحديات على الحدود لا سيما قضية غزة التى ساهمت فى تغيير أولويات الشعب من التفكير فى الأزمات الاقتصادية للتفكير فى الحفاظ على الدولة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن وجود 4 مرشحين في الانتخابات أمر ديمقراطى للغاية، فالجميع حصل على فرصة الكاملة فى التعبير عن برنامجه الانتخابى .

الوطنية للانتخابات

وكان أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية 2024 مشرفة وهي عرس ديمقراطي ينم عن وعي حقيقي للمواطن، والإقبال في اليوم الثالث بكثافة عالية غير متوقعة.

وأضاف في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن سير عمليات التصويت: "نتوقع نتيجة تاريخية لم تشهدها مصر، وهذا ما يتضح من كل المداخلات في المؤتمر الصحفي، ونشكر الجميع، مستمرون في العمل بكل اللجان الفرعية حتى نهاية ميعاد الاقتراع في التاسعة مساءً، ونهاية تمكين الناس من الإدلاء بأصواتهم".

