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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبد الناصر قنديل: ظهور الشباب بوضوح وقوة غير عادية في الانتخابات الرئاسية

عبد الناصر قنديل
عبد الناصر قنديل خبير النظم والتشريعات الانتخابية

وصف عبد الناصر قنديل خبير النظم والتشريعات الانتخابية، هذا العرس الديمقراطي أن العنوان الرئيسي لهذه الانتخابات الرئاسية يمكن أن يكون انتخابات السوابق والانفرادات فهذه الانتخابات تميزت بمجموعة من السوابق والانفرادات الجديدة على الجميع.

 

وأكد قنديل خلال لقائه بالإعلامية عزة مصطفي،  بفضائية صدى البلد، أن المرأة المصرية تحولت في العملية الإنتخابية إلى كتلة حرجة لأمان المسار الديمقراطي للدولة المصرية.

 ما نحن عليه هو حصاد سياسيات تنفيذية جري العمل عليها بشكل هادئ 


وأضاف خبير النظم والتشريعات الانتخابية، أن بعد ما يقرب من ١٣ عملية انتخابية أجريت في الثالث عشر السنوات الأخيرة  من عمر الدولة المصرية لأول انتخابات، ظهر الشباب بوضوح وقوة غير عادية، فقد أعلنوا عن نفسهم بقوة وهذا هو حصاد سياسيات تنفيذية جري العمل عليها بشكل هادئ فأثمرت اليوم المشهد الذي نعيشه، فهناك العديد من المؤتمرات التي عقدت للشباب برعاية  مؤسسات الرئاسة.

العرس الديمقراطي التشريعات الانتخابية الدولة المصرية المرأة المصرية

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