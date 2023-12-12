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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عضو مجلس إدارة شركة الكهرباء ووكيل الوزارة بالأقصر يتابعان العملية الانتخابية

عضو مجلس ادارة شركة
عضو مجلس ادارة شركة الكهرباء وبرفقته وكيل الوزارة بالاقصر يت

تابع الدكتور محمد ابراهيم الصادق نقيب العاملين وعضو مجلس ادارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء وعضو مجلس ادارة النقابة العامة للمرافق و برفقته المهندس علاء العطار وكيل وزارة الكهرباء بالاقصر ، التصويت للعاملين بالشركة فى العملية الانتخابية بلجان مركز اسنا جنوب الاقصر .

وقال عضو مجلس الادارة  ، ان التصويت واجب وطنى على الجميع وان الصعيد شهد فى الفترة السابقة طفرة فى قطاع الكهرباء خاصة فى مشروعات حياة كريمة ومشروعات توشكى .

 

وقال وكيل وزارة الكهرباء بالاقصر ، ان المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى خلال فترة الانتخابات حيث تم عمل غرفة طوارئ تجوب جميع المناطق بالمحافظة للتدخل فى حالة وجود اى عطل يتم سريعا التعامل معه واصلاحه .

 

وكان قد شهد لليوم الثالث على التوالى  استمرار محافظة الأقصر  فى فتح جميع لجان الاقتراع فى موعدها في تمام الساعة التاسعة صباحا أمام الناخبين 
بمراكز محافظة الأقصر الست للإدلاء بأصواتهم الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر خلال اليومين الماضيين جولات للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر فى العديد من اللجان ، 
كما شهدت إقبال من المواطنين ومسيرات ضخمة حتى اللجان الانتخابية فى العديد من المراكز ، وكذا مشاركات قوية من السيدات وكبار السن وذوى الهمم.

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الأقصر الانتخابات الرئاسية المشاركة فى الانتخابات المشاركة فى الانتخابات الرئاسية النقابة العامة للمرافق انتخابات الرئاسية شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

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