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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنزيما يحقق رقما قياسيا في كأس العالم للأندية

كريم بنزيما
كريم بنزيما

بات الفرنسي كريم بنزيما أول لاعب يسجل في 4 نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم للأندية، بعد نسخة 2014 هدف واحد، و2016 هدفان، و2022 هدف واحد، و2023 هدف في مباراة الافتتاح اليوم.

وكان قد كتب كريم بنزيما، ورومارينيو، نجما الاتحاد السعودي، اسميهما بحروف من ذهب في تاريخ كأس العالم للأندية، حيث دخلا قائمة استثنائية، وهى قائمة اللاعبين الذين سجلوا بقميص فريقين عبر تاريخ البطولة.

وسجل كل من بنزيما ورومارينيو لصالح الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي مساء الثلاثاء في افتتاح النسخة الجارية من البطولة.

وأحرز بنزيما هدفه الخامس بعد أن سجل 4 أهداف من قبل بقميص ريال مدريد، فيما سجل رومارينيو للمرة الثالثة بعد ثنائية مع الجزيرة الإماراتي، بينما لم يهز الشباك مع كورينثيانز البرازيلي.

وتضم قائمة اللاعبين الذين سجلوا بقميص فريقين، كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، وريال مدريد، ودوايت يورك مع مانشستر يونايتد وسيدني، ونيري كاردوزو مع مونتيري وبوكا جونيورز، ورونالدينيو مع برشلونة وأتلتيكو مينيرو، وتسوكاسا شيويا مع هيروشيما الياباني والعين الإماراتي، وحسين الشحات مع العين الإماراتي والأهلي المصري.
 

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