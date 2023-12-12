أستاذ قانون: تصرفات الحوثيين في باب المندب جريمة إرهاب دولية وليس قرصنة

علق الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وخبير القانون الدولي، على عمليات ضرب الحوثيين للسفن في البحر الأحمر، مؤكدًا أن القانون الدولي للبحار اتفاقية الأمم المتحدة 1982 لقانون البحار تشدد وتؤكد على أن كل المضايق العالمية البحرية مكفولة حرية الملاحة بها، ولا يمكن لدولة ما أو مجموعة من الدول أن تقوم بتقيد الملاحة البحرية.

ما حدث في أكتوبر 73 يحدث اليوم من قبل جماعة الحوثي

وأوضح "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يصحح ما يتداول أن قوات البحرية المصرية في 73 قامت بحصار وإغلاق المندب أمام السفن الإسرائيلية، مشددًا على أن ما حدث من الناحية القانونية أننا مارسنا حق التفتيش والزيارة لكافة السفن التي كانت تعبر باب المندب إلى ميناء إيلات بهدف خنق إسرائيل من الناحية الجنوبية.

وأشار إلى أن ما حدث في أكتوبر 73 يحدث اليوم من قبل جماعة الحوثي بأنه حرم إسرائيل في ميناء إيلات في وصول 14 ألف مركبة، موضحًا أن الحوثي غير معترف به وكانت على قائمة الإرهاب حتى 2021، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية حتى هذه اللحطة تحث إسرائيل بعدم التدخل في هذا الأمر لعدم توسيع الجبهات.

وتابع: "ما يحدث في باب المندب من الحوثي ليس قرصنة ولكنه إرهاب دولي بحري"، مشددًا على أن ما قامت به الحوثي في البحر الأحمر هو جريمة إرهاب ولكنها في أعالي البحار، وتدرك أن المجتمع الدولي لن يتدخل في مواجهتها.