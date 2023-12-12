أحمد موسى: الشعب رد الجميل لبطل قاد الأمة في أصعب أوقاتها

قال الاعلامي احمد موسي إن الشعب المصري" رد الجميل" لقائد وبطل وزعيم قاد الأمة في أصعب مرحلة في تاريخها، فالملايين خرجوا للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

واكد موسي من خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الاعداد الغفيرة التى اكتسحت ال ٣٣ مليون ناخب في ٣٠ يونيو، وفى هذه الأنتخابات سوف يزيد هذا الرقم ويكتسح في الانتخابات الرئاسية الحالية ٢٠٢٤.

الأمن والاستقرار هو الذي دفع الشعب المصري إلى المشاركة الإنتخابات الرئاسية المصرية

وأردف الأعلامي أحمد موسي، الأمن والاستقرار هو الذي دفع الشعب المصري إلى المشاركة الحاشدة في الإنتخابات الرئاسية المصرية، لانه رأي العدوان الارهابي الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتابع احمد موسي قائلا: بلدنا أمن وأمان ومحدش يقدر يقربلنا عشان عندنا قائد له قرار وقوة، لافتا إلى النجاح الساحق للدولة المصرية والقوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب.