أبو العلا: مباراة الزمالك والمصري ليست سهلة

أكد محمد أبو العلا مقدم برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك أن مباراة الفريق المقبلة أمام المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري لن تكون سهلة، مؤكدا أن النتائج التاريخية بين الفريقين تزيد من صعوبة اللقاء.

وأوضح أبو العلا أن الزمالك عليه أن يستعد جيدا للمباراة من الناحية الفنية والبدنية، مستنكرا الانتقادات التي يتحدث عنها البعض بشأن أداء الفريق في المباريات الأخيرة رغم تحقيق الهدف الأساسي وهو الانتصارات وحصد النقاط سواء في بطولة الدوري أو الكونفدرالية الإفريقية بجانب التأهل لنهائي كأس مصر.

وتابع أبو العلا: "من يتحدث عن سوء الأداء يريد الاصطياد في الماء العكر، هذا الفريق هو نفسه الذي كان يعاني في وقت سابق قبل تولي معتمد جمال المسئولية، وأشيد بسياسته وطريقة إدارته الفنية للزمالك لأنه يعرف قيمة النادي جيدا وأكبر دليل حديثه بأن قميص الزمالك وحده يمنح الفريق قوة لا تقل عن 50% بخلاف الأمور الفنية والخططية".



ورد محمد أبو العلا على الأنباء بشأن وجود اهتمامات من بعض الأندية السعودية التي تسعى للحصول على خدمات محمد عواد حامي العرين الأبيض، مشيرا إلى أن الزمالك لن يفرط في الحارس الذي يلعب دور مؤثر في انتصارات الفريق الأخيرة.