عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو العينين: مصر إحدى الدول المؤسسة لبرلمان البحر الأبيض

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس بعثة برلمان البحر الأبيض المتوسط، أن مشاركة الشعب المصري في الانتخابات «أخرست» كل الأبواق الخارجية  والدول المعادية لمصر، موضحا أن الشعب لبى النداء وشارك في العرس الانتخابي.

وأوضح «أبو العينين» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال التغطية الخاصة عبر قناة «صدى البلد»، أن رئيس بعثة برلمان البحر الأبيض المتوسط  لمتابعة الانتخابات الرئاسية، و قام بزيارة اللجنة العامة التي تعمل على تجميع كل اللجان الفرعية، والالتقاء بالعديد من المستشارين الذين صرحوا بأنهم يقومون بتأمين صناديق الاقتراع  في حالة من الشفافية.

وأشار إلى أن برلمان حوض المتوسط نشأ منذ ١٨ عاما، ومصر كانت إحدى الدول المؤسسة له، لافتا الى انه يضم دول شمال المتوسط ودول جنوب المتوسط، ووصل عدد الدول الى ٣١ دولة وانضمت قطر والإمارات وكذلك العديد من الدول.

مصر أحد الدول المؤسسة لبرلمان البحر الأبيض

وأوضح أن برلمان البحر الأبيض المتوسط دائما يشارك في الانتخابات الرئاسية في دول العالم، ومصر أحد الدول المؤسسة لبرلمان البحر الأبيض، والبرلمان له مشاركات دولية واسعة، وعدد أعضاء برلمان البحر الأبيض المتوسط 31 دولة.

ولفت  وكيل مجلس النواب، إلى أن برلمان البحر الأبيض المتوسط ينعقد مرتين في العام، وكل دولة ترأس لجنة معينة بالبرلمان وتقوم بالعديد من المهام،  وهذا البرلمان من أنشط البرلمانات وعلاقاته قوية ووطيدة بكل المنظمات العالمية الموجودة كالأمم المتحدة ومنظمات العمل الدولية.

السمات العامة اليوم في المشاركة بـالانتخابات الرئاسية التي بها الرسالة الشعبية الكبيرة، هم الشباب والمرأة وذوو الاحتياجات الخاصة و قدمت لهم العديد من التيسيرات، وتم إرسال سيارات لمساعدة جميع الفئات.

مجلس النواب الانتخابات مصر العرس الانتخابي محمد أبو العينين برلمان البحر الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر في لقاء مع أشرف زكي | تفاصيل

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

استمرار الأمطار .. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

نظرا لكثافة الإقبال.. مد التصويت في 27 لجنة على مستوى القاهرة

ترشيحاتنا

اللجنة العامة بقسم النزهة بالقاهرة: المرشح الرئاسي السيسي حصل على 197356 صوتا

حكم شرب الماء في الطواف أثناء أداء المناسك.. دار الإفتاء تجيب

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13-12-2023

بايدن يكشف حقيقة وجود رهائن في أنفاق حماس بغزة

اللجنة العامة بقسم دمنهور: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي حصل على 200810 أصوات

اللجنة العامة أول المنصورة: المرشح الرئاسي السيسي حصل على 145614 صوتا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة مجدي الهواري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها| شاهد

برقم صادم.. سعر غير متوقع لحقيبة درة في مهرجان البحر الأحمر

بأكثر من 150 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان نجوى كرم الذهبي

بعد الفوز الكاسح للعميد.. ماذا فعل الأهلي في مواجهاته السابقة أمام اتحاد جدة؟

فيديو

ملأت صالات تحرك المسافرين.. مياه الأمطار تغرق مطار بيروت

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد.. ماذا يحدث بطقس الغد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ