أبو العينين: مصر إحدى الدول المؤسسة لبرلمان البحر الأبيض

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس بعثة برلمان البحر الأبيض المتوسط، أن مشاركة الشعب المصري في الانتخابات «أخرست» كل الأبواق الخارجية والدول المعادية لمصر، موضحا أن الشعب لبى النداء وشارك في العرس الانتخابي.

وأوضح «أبو العينين» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال التغطية الخاصة عبر قناة «صدى البلد»، أن رئيس بعثة برلمان البحر الأبيض المتوسط لمتابعة الانتخابات الرئاسية، و قام بزيارة اللجنة العامة التي تعمل على تجميع كل اللجان الفرعية، والالتقاء بالعديد من المستشارين الذين صرحوا بأنهم يقومون بتأمين صناديق الاقتراع في حالة من الشفافية.

وأشار إلى أن برلمان حوض المتوسط نشأ منذ ١٨ عاما، ومصر كانت إحدى الدول المؤسسة له، لافتا الى انه يضم دول شمال المتوسط ودول جنوب المتوسط، ووصل عدد الدول الى ٣١ دولة وانضمت قطر والإمارات وكذلك العديد من الدول.

مصر أحد الدول المؤسسة لبرلمان البحر الأبيض

وأوضح أن برلمان البحر الأبيض المتوسط دائما يشارك في الانتخابات الرئاسية في دول العالم، ومصر أحد الدول المؤسسة لبرلمان البحر الأبيض، والبرلمان له مشاركات دولية واسعة، وعدد أعضاء برلمان البحر الأبيض المتوسط 31 دولة.

ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن برلمان البحر الأبيض المتوسط ينعقد مرتين في العام، وكل دولة ترأس لجنة معينة بالبرلمان وتقوم بالعديد من المهام، وهذا البرلمان من أنشط البرلمانات وعلاقاته قوية ووطيدة بكل المنظمات العالمية الموجودة كالأمم المتحدة ومنظمات العمل الدولية.

السمات العامة اليوم في المشاركة بـالانتخابات الرئاسية التي بها الرسالة الشعبية الكبيرة، هم الشباب والمرأة وذوو الاحتياجات الخاصة و قدمت لهم العديد من التيسيرات، وتم إرسال سيارات لمساعدة جميع الفئات.