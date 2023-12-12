محمد أبو العينين: برلمان البحر المتوسط لديه علاقات قوية بالمنظمات العالمية

قال النائب محمد أبو العينين رئيس بعثة برلمان البحر المتوسط لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن برلمان حوض المتوسط نشأ منذ ١٨ عاما، ومصر كانت إحدى الدول المؤسسة له، لافتا الى انه يضم دول شمال المتوسط ودول جنوب المتوسط، ووصل عدد الدول الى ٣١ دولة وانضمت قطر والإمارات وكذلك العديد من الدول.

برلمان البحر المتوسط من أنشط البرلمانات وعلاقاته قوية بالمنظمات العالمية الموجودة

وأكد أبو العينين، خلال لقائه ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي احمد موسى، أن هذا البرلمان من أنشط البرلمانات وعلاقاته قوية ووطيدة بكل المنظمات العالمية الموجودة كالأمم المتحدة ومنظمات العمل الدولية.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، ان بعثة برلمان البحر الابيض المتوسط دائما مشاركة في كل الانتخابات بتونس والمغرب ولبنان ولديهم قواعد رصد في الانتخابات.