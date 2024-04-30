الزمالك يتأهل لربع نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات

بالفوز على سوكوسيم 3-0

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، إلى الدور ربع النهائي من بطولة أفريقيا للأندية، بعد فوزه على سوكوسيم السنغالي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي، ضمن منافسات دور الـ 16.

وحقق فريق سيدات الزمالك الفوز في الشوط الأول بنتيجة 25-8 وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 26-16 قبل أن يحسم المباراة لصالحه بالفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-19.

جدير بالذكر، أن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، حقق العلامة الكاملة، خلال مباريات دور المجموعات، بالفوز على أسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة 3-0، وبلدية بجاية الجزائري بنتيجة 3-0، والكحول الإثيوبي بنتيجة 3-0.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد مصطفى رئيسا للجهاز ، أحمد فتحي مديرا فنيا،أشرف عبدالعال مدربا،بلال وتوت مخططا للأحمال، عبدالرحمن إبراهيم محللا،سمية ناجح أخصائيا للعلاج الطبيعي، هبة حسنين إداريا.