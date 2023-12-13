عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام حطب: متفائل بمنتخبي القدم واليد.. ونتطلع لإنجاز كبير في أولمبياد باريس

هشام حطب
هشام حطب

أوضح المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أنه متفائل بمنتخب كرة القدم ومنتخب كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وأنهما قادران على تحقيق نتائج جيدة.
وقال المهندس هشام حطب في لقاء تليفزيوني ببرنامج ملاعب الأبطال بقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي إبراهيم المزين : منتخب كرة القدم الأولمبي جيد جدا وتابعته في مشواه بطولة أفريقيا تحت 23 عام التي أقيمت في المغرب وحقق المركز الثاني وهو منتخب جيد ولديه عناصر مميزة واتوقع أن يحقق نتائج جيدة في أرلمبياد باريس.
وأضاف المهندس هشام حطب، أيضا لدينا منتخب كرة اليد أحد أفضل المنتخبات في العالم ورغم أنه لم يتأهل حتى الأن لكنني واثق في قدراتهم على التأهل لأولمبياد باريس وتحقيق نتائج تشرف الشعب المصري.
وعن مشاركة مصر في أولمبياد باريس ، قال المهندس هشام حطب: متفائل بمشاركة مصر ولدينا عدد كبير من اللاعبين القادرين على المنافسة والدولة المصرية وفرت كل عناصر النجاح وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في حصد عدد ميداليات أكبر من طوكيو وأن نشارك ببعثة أكبر ومازال هناك فرص تأهل للاعبين في المصارعة والسلاح والتايكوندو وغيرها من اللعبات.
وشدد المهندس هشام حطب في حديثه، التعاون بين الاتحادات واللجنة الأولمبية له دور كبير في النجاحات التي تتحقق ونسعى لأن تظهر بعثة مصر بأفضل مظهر مشرف في أولمبياد باريس القادمة من حيث النتائج والمظهر الخارجي الخاص بملابس البعثة التي نختارها بعنايه حاليا تناسب إسم ومكانة مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

إصابة أهم لاعب وتحقيق للشحات و«حرب كولر»|ماذا يحدث في الأهلي قبل 48 ساعة حاسمة بالسعودية

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

بينها القاهرة| أمطار تضرب تلك المناطق خلال ساعات..والأرصاد تُحذر من هذا الأمر

السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

السنوار في مجلس الأمن| كيف تم استدعاؤه.. وهل يتوقف إطلاق النار في غزة

ترشيحاتنا

الدفاع الروسية تعلن القضاء على 150 عسكريا أوكرانياً خلال 24 ساعة

وزيران صهيونيان يردان على بايدن: لن تكون هناك دولة فلسطينية

مفاجأة.. CNN تكشف موقف الولايات المتحدة من وضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل

المشاكل بتخلص| ضم صفقات جديدة وانتهاء أزمة القيد.. ماذا يحدث بالزمالك؟

بسبب أوكرانيا.. المجر تصعد لهجتها وتؤكد عرقلة قمة الاتحاد الأوروبي القادمة|القصة الكاملة

الجامعة العربية: مصادرة سلطات الاحتلال لأراضٍ في القدس انتهاك صارخ للقانون الدولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متهملهاش.. مضاعفات خطيرة تحدث نتيجة التهاب الزائدة الدودية

أشرف ذكي وسامح الصريطي فى جنازة زوج إيناس عبدالدايم |صور

الفن مش حرام.. صور وضعت حلا شيحة في مأزق

هل الأهرامات والمعابد إثبات لضخامتهم.. أطوال الفراعنة الحقيقية| تعرف عليها

فيديو

شاهد.. ماذا حدث لنرويجي قفز من ارتفاع 40.5 متر في المياه المتجمدة؟

أغرب الأنواع.. بيتزا بالثعابين والصراصير.. اعرف التفاصيل

قنبلة بدبابتهم و«باي»| شاهد ماذا فعل أحد رجال المقاومة الفلسطينية بجنود الاحتلال

تعملان بالوقود النووي .. بوتين يدشّن غواصتين جديدتين ويتعهد بمواصلة تطوير البحرية الروسية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ