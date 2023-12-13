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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل له علاقة بالحرب؟| شركة عالمية تنهي عقد رعاية منتخب إسرائيل

صدى البلد

أثارت شركة "بوما" (Puma) العلامة التجارية الألمانية تنهي صفقة الرعاية مع فريق كرة القدم الإسرائيلي.. من جانبه أشار المتحدث باسم الشركة عبر موقع تطبيق X أنها ستنهي رعايتها للمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم، وذلك عندما ينتهي عقدها في العام 2024.

 

وأشار المتحدث باسم الشركة إلى أن القرار يُعد لا علاقة له بالمواجهات وذلك بين كلا من إسرائيل و"حماس"، مؤكدًا أن هذا القرار قد تم القيام بالتخطيط له وذلك منذ عام 2022، ويعد لا صلة له بأية دعوات لمقاطعة الشركات التي لها مصالح تجارية مرتبطة بإسرائيل.


وأشارت الشركة إلى أن بعض العقود مع الاتحادات الوطنية لكرة القدم سيتم انتهاؤها وذلك في 2024، ومنها الاتحاد الإسرائيلي والصربي".


ووفقا لصحيفة فوربس قد حلت شركة "بوما" وذلك محل شركة أديداس وذلك باعتبارها الراعي والصانع للزي الرسمي للمنتخب الإسرائيلي في عام 2018.

شركة بوما كرة القدم الإسرائيلي كرة القدم الاتحاد الإسرائيلي

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