كأس العالم للأندية.. إجراء مفاجئ من الفيفا تجاه بنزيما وفابينيو بعد لقاء أوكلاند سيتي

وقع الاختيار على الفرنسي كريم بنزيما، وزميله البرازيلي فابينيو نجما الاتحاد السعودي، للخضوع لاختبار فحص المنشطات، وذلك بعد فوز فريقهما اتحاد جدة على أوكلاند سيتي.



واستهل العميد مشواره في مونديال الأندية، بالفوز على الفريق النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، جاءت بتوقيع البرازيلي رومارينيو، والفرنسي نجولو كانتي ومواطنه كريم بنزيما.

وضرب اتحاد جدة موعدا ناريا في الدور ربع النهائي مع الأهلي المصري، يوم الجمعة المقبل، في لقاء يعيد للأذهان لقاء الفريقين في نسخة 2005، وحقق حينها الفريق السعودي الفوز بهدف دون رد.

