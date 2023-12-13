مليار دولار حجم استثمارات سنغافورة بالقاهرة والدولة تتطلع لتطوير العلاقات مع مصر

أكد الرئيس السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر بوصفها أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط لتشمل المزيد من المجالات التنموية ولتتواكب مع مستوى العلاقات السياسية التي تجمع البلدين منذ ما يقرب من ستة عقود.



جاء ذلك خلال الحفل الرسمي الذي أقيم في القصر الرئاسي السنغافوري والذي قدم خلاله سفير مصر الجديد لدى سنغافورة السفير أحمد مصطفى، أوراق اعتماده إلى الرئيس ثارمان شانموجاراتنام، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس السنغافوري.



وأكد الرئيس السنغافوري، خلال لقائه الثنائي مع السفير المصري، عمق العلاقات بين البلدين، وطلب إبلاغ تحياته وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي.



وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن السفير أحمد مصطفى أكد - في تصريحات صحفية - مدى حرص القيادة السياسية المصرية على تطوير العلاقات مع سنغافورة في كافة المجالات والاستفادة من التجارب السنغافورية الناجحة في شتى مجالات التنمية، مذكرا بأن العلاقات المتميزة بين مصر وسنغافورة تعود إلى عام 1965 وأنها حافلة بمواقف التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأشار السفير المصري إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سنغافورة عام 2015 كانت بداية لصفحة جديدة من تطوير العلاقات بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية، موضحا أن حجم الاستثمارات السنغافورية في مصر قد تخطى مليار دولار، وأن هناك جهودا حثيثة من الجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الفني بين البلدين في مجالات عديدة، من بينها النقل البحري والجوي وتحلية المياه وبناء القدرات والتعليم وغيرها.