عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مليار دولار حجم استثمارات سنغافورة بالقاهرة والدولة تتطلع لتطوير العلاقات مع مصر

الرئيس السنغافوري
الرئيس السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام

أكد الرئيس السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر بوصفها أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط لتشمل المزيد من المجالات التنموية ولتتواكب مع مستوى العلاقات السياسية التي تجمع البلدين منذ ما يقرب من ستة عقود.


جاء ذلك خلال الحفل الرسمي الذي أقيم في القصر الرئاسي السنغافوري والذي قدم خلاله سفير مصر الجديد لدى سنغافورة السفير أحمد مصطفى، أوراق اعتماده إلى الرئيس ثارمان شانموجاراتنام، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس السنغافوري.


وأكد الرئيس السنغافوري، خلال لقائه الثنائي مع السفير المصري، عمق العلاقات بين البلدين، وطلب إبلاغ تحياته وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي.


وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن السفير أحمد مصطفى أكد - في تصريحات صحفية - مدى حرص القيادة السياسية المصرية على تطوير العلاقات مع سنغافورة في كافة المجالات والاستفادة من التجارب السنغافورية الناجحة في شتى مجالات التنمية، مذكرا بأن العلاقات المتميزة بين مصر وسنغافورة تعود إلى عام 1965 وأنها حافلة بمواقف التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.


وأشار السفير المصري إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سنغافورة عام 2015 كانت بداية لصفحة جديدة من تطوير العلاقات بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية، موضحا أن حجم الاستثمارات السنغافورية في مصر قد تخطى مليار دولار، وأن هناك جهودا حثيثة من الجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الفني بين البلدين في مجالات عديدة، من بينها النقل البحري والجوي وتحلية المياه وبناء القدرات والتعليم وغيرها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

إصابة أهم لاعب وتحقيق للشحات و«حرب كولر»|ماذا يحدث في الأهلي قبل 48 ساعة حاسمة بالسعودية

السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

أسبوع فقط.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بسبب التقلبات الجوية

رد صادم من أحمد سليمان على تصريحات مرتضى منصور الأخيرة

الانتخابات الرئاسية 2024| ننشر نتائج المرشحين الأربعة في 35 لجنة عامة بعد إعلانها في المحافظات

ترشيحاتنا

نقلتها طائرة خاصة لقصر أثرى بإيطاليا.. حفل أسطورى لخطوبة إعلامية شهيرة| فيديو

الأعراض المبكرة الشائعة لانخفاض نسبة السكر في الدم

أحذية الكعب العالي صممت قديما للرجال لا النساء.. ما القصة؟

ثغرات حول الوقود الأحفوري.. مسودة قمة المناخ cop28 تثير الجدل بين الخبراء

إسرائيل تخسر الحرب.. أكاذيب تل أبيب عن تفوقها المزعوم تفضحها مقاومة حماس

إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بـ 9 محافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجلس الوزراء يبحث الأزمة| كم سيصل سعر كيلو البصل خلال أيام.. تفاصيل

نشرة المرأة والصحة| لن تصدق.. تناول هذه المشروبات لتقوية العظام.. زوجة مجدي الهواري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

منخفض جوي وسيول متوقعة| خارطة سقوط الأمطار بالمحافظات .. وتحذيرات من الأرصاد

زوجة حمدي الميرغني بإطلالة لافتة في عيد ميلاد ابنتها| شاهد

فيديو

إسرائيل تواصل فكرتها المسمومة| حاخام يهودي يدلي بتصريحات تؤكد خطة التهجير.. فيديو

بعد غياب 21 عاما| يسرا تعود إلى المسرح.. وهذا هو رأيها في ظافر العابدين

مقطع فيديو لنائب بولندي يثير الجدل في عيد الحانوكا|لن تتوقع ماذا فعل

من كراتين البيض الورق.. مقطع فيديو صادم لساندويتش برجر |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ