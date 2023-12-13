برؤوس حربية عنقودية.. أوكرانيا تطالب الولايات المتحدة تزويدها بصواريخ خطيرة

أفادت صحيفة بوليتيكو نقلاً عن مصدر، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أثار خلال اجتماع مع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في واشنطن مسألة تزويد كييف بصواريخ أتامكس التكتيكية طويلة المدى.

ولم تحدد وسائل الإعلام التعديل المحدد للصواريخ التي طلبها نظام كييف.

ووفقًا لرويترز، طالبت مجموعة من المشرعين الجمهوريين في نوفمبر بتزويد أوكرانيا بصواريخ أتامكس إضافية طويلة المدى حتى تتمكن كييف من ضرب أهداف في منطقة القرم الروسية.

وفي وقت سابق، استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية صواريخ أتامكس أمريكية الصنع مزودة برؤوس حربية عنقودية ضد روسيا للمرة الأولى.

وأكد زيلينسكي نشر هذه الصواريخ، بينما قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة زودت كييف بمثل هذه الصواريخ التي يصل مداها إلى 165 كيلومترا.

ومن جانبه، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن تزويد الولايات المتحدة بصواريخ أتامكس لـ أوكرانيا أمر ضار ومحفوف بتهديدات إضافية لكن روسيا قادرة على صد مثل هذه الهجمات، ووصف توفير أنظمة أتامكس لكييف بأنه خطأ آخر من جانب واشنطن.

ويتم إنتاج نظام الصواريخ التكتيكية للجيش أرض-أرض (أتامكس) من قبل شركة لوكهيد مارتن، ويبلغ مداه الأقصى 300 كيلومتر، ويمكن إطلاقه من M270 MLRS المجنزرة أو M142 HIMARS ذات العجلات.