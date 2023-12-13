عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برؤوس حربية عنقودية.. أوكرانيا تطالب الولايات المتحدة تزويدها بصواريخ خطيرة

صواريخ أتامكس
صواريخ أتامكس

أفادت صحيفة بوليتيكو نقلاً عن مصدر، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أثار خلال اجتماع مع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في واشنطن مسألة تزويد كييف بصواريخ أتامكس التكتيكية طويلة المدى.

ولم تحدد وسائل الإعلام التعديل المحدد للصواريخ التي طلبها نظام كييف.

ووفقًا لرويترز، طالبت مجموعة من المشرعين الجمهوريين في نوفمبر بتزويد أوكرانيا بصواريخ أتامكس إضافية طويلة المدى حتى تتمكن كييف من ضرب أهداف في منطقة القرم الروسية.

وفي وقت سابق، استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية صواريخ أتامكس أمريكية الصنع مزودة برؤوس حربية عنقودية ضد روسيا للمرة الأولى. 

وأكد زيلينسكي نشر هذه الصواريخ، بينما قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة زودت كييف بمثل هذه الصواريخ التي يصل مداها إلى 165 كيلومترا.

ومن جانبه، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن تزويد الولايات المتحدة بصواريخ أتامكس لـ أوكرانيا أمر ضار ومحفوف بتهديدات إضافية لكن روسيا قادرة على صد مثل هذه الهجمات، ووصف توفير أنظمة أتامكس لكييف بأنه خطأ آخر من جانب واشنطن.

ويتم إنتاج نظام الصواريخ التكتيكية للجيش أرض-أرض (أتامكس) من قبل شركة لوكهيد مارتن، ويبلغ مداه الأقصى 300 كيلومتر، ويمكن إطلاقه من M270 MLRS المجنزرة أو M142 HIMARS ذات العجلات.

الانضمام مسألة وقت.. بايدن يتعهد بأن يكون الناتو مستقبل أوكرانيا

بايدن يتهرب من الإجابة عن سؤال بشأن مفاوضات أوكرانيا وروسيا

الرئيس الأوكراني رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون واشنطن كييف البيت الأبيض روسيا صواريخ أتامكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السنوار في مجلس الأمن| كيف تم استدعاؤه.. وهل يتوقف إطلاق النار في غزة

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

إصابة أهم لاعب وتحقيق للشحات و«حرب كولر»|ماذا يحدث في الأهلي قبل 48 ساعة حاسمة بالسعودية

السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

تفاصيل قرار تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

نقلتها طائرة خاصة لقصر أثرى بإيطاليا.. حفل أسطورى لخطوبة إعلامية شهيرة| فيديو

موضوعات متعلقة

الانضمام مسألة وقت.. بايدن يتعهد بأن يكون الناتو مستقبل أوكرانيا

بايدن يتهرب من الإجابة عن سؤال بشأن مفاوضات أوكرانيا وروسيا

هذا جنون.. زيلينسكي يرفض اقتراح التنازل عن أراضي أوكرانيا لـ روسيا

ترشيحاتنا

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

الانتخابات الرئاسية 2024.. انتهاء الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

حماس: نقول للصهاينة بأن قيادتكم الفاشلة لا تلقي أي اعتبار لحياة جنودكم الذين يُقتلون

لم يتألم| جنفير أنيستون تكشف تفاصيل حديثها لماثيو بيري قبل وفاته بساعات

تعملان بالوقود النووي .. بوتين يدشّن غواصتين جديدتين ويتعهد بمواصلة تطوير البحرية الروسية «فيديوجراف»

أبوه وأمه وأخوه| قرار عاجل بشأن مرتكب جريمة دار السلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. ظهور هذه الأعراض يدل على التهاب الزائدة

جمالها خطف كأس العالم للأندية| حكم مباراة الاتحاد وأوكلاند تثير الجدل| ماذا فعلت؟

جمال شعبان: البوتاسيوم مفيد للقلب والمخ.. تعرف على أبرز الأطعمة الغنية به

أحذية الكعب العالي صممت قديما للرجال لا النساء.. ما القصة؟

فيديو

نقلتها طائرة خاصة لقصر أثرى بإيطاليا.. حفل أسطورى لخطوبة إعلامية شهيرة| فيديو

إسرائيل تواصل فكرتها المسمومة| حاخام يهودي يدلي بتصريحات تؤكد خطة التهجير.. فيديو

بعد غياب 21 عاما| يسرا تعود إلى المسرح.. وهذا هو رأيها في ظافر العابدين

مقطع فيديو لنائب بولندي يثير الجدل في عيد الحانوكا|لن تتوقع ماذا فعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ