بأرخص كبسولة.. روشتة للوقاية من أمراض القلب

قالت عضو جمعية القلب المصرية، إن 80% من أمراض القلب يمكن الوقاية منها، مشيرة إلى أنه عندما يدير الشخص حياته بشكل فيه وقاية جيدة، سيحدث وقاية من أمراض القلب.

وقدمت عضو جمعية القلب المصرية، خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، روستة توعوية للوقاية من أمراض القلب، قائلة: إنه لا يجب على الشخص أن يكون لديه توتر نفسي، والإبتعاد عن التدخين، وأن نكون مبتسمين بالصباح الباكر.

وتابعت عضو جمعية القلب المصرية: “أرخص كبسولة عرفها التاريخ هو المشي، والمشي يقوم بعمل وقاية من 20 مرض مزمن، وتناول الطعام الصحي أيضا”.