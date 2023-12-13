كهربا عبر إنستجرام: من القاهرة لجدة.. لنواصل كتابة التاريخ

شارك اللاعب محمود كهربا نجم الأهلي صورة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق كهربا علي الصورة قائلا: "من القاهرة لجدة لنواصل كتابة التاريخ".



أكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق أنه من الأفضل اعتماد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على محمود كهربا في قيادة خط الهجوم في مباراة اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية في السعودية.



وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" أتمنى أن يعتمد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على محمود كهربا في خط هجوم الفريق أمام اتحاد جدة السعودي لأنه الأفضل من موديست".



وتابع: "موديست ليس الأجهز فنياً لقيادة فريق الأهلي في مباراة اتحاد جدة السعودي ومن الأفضل الاعتماد على محمود عبد المنعم كهربا ".