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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أؤدي الصلاة مع زملائي في العمل.. فهل أحصل على ثواب جماعة المسجد؟

صدى البلد

 قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق  لمفتي الجمهورية، إن الصلاة جماعة في مكان العمل جائزة فهي تعتبر جزء مصغر من المسجد، ويأخذ المصلي فيها ثواب الجماعة.

أضاف عاشور ، ردا على سؤال يقول "هل الصلاة في مصلى العمل تعدل الصلاة في المسجد إذا كان المسجد بعيدا؟ أن المسجد الكبير له أحكامه الخاصة، فلو لم يقدر المصلي على الذهاب للمسجد البعيد وأقيمت صلاة الجماعة في العمل فيجوز له أن يصلي وتحسب له ثواب الجماعة وفضل الله واسع.

وذكر أن الذهاب للصلاة في المسجد له أجر كبير فكل خطوة يخطوها المصلي تضيف له حسنة والأخرى تحط عنه خطيئة.

وتابع: لكن الأفضل أن تؤدي الصلاة في مسجد جامع يؤذن فيه للصلوات كلها وتصلي فيه جماعة كثيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى.

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فضل التسبيح بعد الصلاة

فضل التسبيح بعد الصلاة عندما يستمر المسلم على التسبيح والاستغفار والأذكار ويحافظ عليها بعد كل صلاة تغرس له شجرة في الجنة، وهذا وفقا لما ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال (كل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة)، وفي حديث أخر قال صلى الله عليه وسلم (ألا أدلك على غراس، هو خير من هذا؟ تقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة).. فبكل كلمة شجرة في الجنة، كما أنه من السنة النبوية أن يقوم المسلم بعد كل صلاة مكتوبة بذكر الله والاستغفار وذلك ورد في العديد من الكتاب وذكره العلماء والفقهاء فيقول المسلم استغفر الله ثلاث مرات ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد كل صلاة مكتوبة" لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ,  اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ( حديث متفق عليه) .

فضل التسبيح بعد الصلاة الصلاة جماعة الدكتور مجدي عاشور حكم الصلاة جماعة في العمل

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