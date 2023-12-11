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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

يزيد الرزق ويفتح المغاليق.. علي جمعة ينصح بالمواظبة عليه طوال اليوم

صدى البلد

 قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الاستغفار من أسباب نور القلب، ومن أسباب استجابة الدعاء، ومن أسباب كثرة الرزق ، وكان الاستغفار من ورد سيدنا رسول الله ﷺ، الذي لا يغادره أبدا.

وأوضح جمعة عبر صفحته على فيسبوك: “يبين لنا ﷺ أفضل الصيغ، فيقول: «سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربى ، لا إله إلا أنت ، خلقتنى وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى، اغفر لى ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت”.

دعاء سيد الاستغفار الذي أحبه النبي

"اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"، وهذه الصيغة هي من أكمل الصيغ، وتقال صباحا، ومساء كالأذكار، فمن قالها دخل الجنة.

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فضل الاستغفار بعد الصلاة

وأضاف “جمعة” أن الاستغفار بعد الصلاة كأنه اعتذار عن التقصير فيها؛ لأننا مهما بلغنا من الخشوع فلن يكون هذا على قدر الله العظيم الذي نقف بين يديه ونطلب منه، وهذا شبيه بما ذكره الله عز وجل في شأن الحجاج وهم يطوفون طواف الإفاضة؛ حيث قال: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم} [البقرة: 199]؛ فالاستغفار في هذا الموضع لجبر أي تقصير كان في العبادة، فلنستغفر الله ثلاثا بعد الصلاة، ولنعظم الله بالصيغة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان رضي الله عنه، ولنعلم أن ثواب الأعمال مرتبط بقبول الله لها، وقد يكون استغفارنا هو الرجاء الذي نقدمه لله لكي يقبل منا.

هع. 
أهمية أذكار الصباح والمساء

أهمية أذكار الصباح والمساء واثرها العظيم ، المسلم الدائم الذكر لله عز وجل يكون أكثر قربا منه أقوى كما أن ذكر الله عز وجل ينير القلب والعقل والوجه وجلب الرزق وطرح البركة فيه والقرب من الله عز وجل كما أن  فوائد أذكار الصباح والمساء أنها تحقق الكثير من القيم في حياة المسلم و تكسر شوكة الشيطان وقمعه وإخراجه من حياة المسلم وكسب رضا الله عز وجل وإبعاد الهم والحزن عن القلب، وجلب الراحة والسرور له  وجعل القلب والجسم ويعتبر الذكر بعد الصلاة من العبادات التي فيها تسابق على الخير والمحافظة على العلاقة الطيبة مع الله في الشدة والرخاء كما يحافظ الذكر المسلم على حبل التواصل مع الله دائما كذلك تعمل الأذكار على تقوية الجسم ويمنح الذكر النور في الوجه

الذكر أهمية أذكار الصباح والمساء واثرها العظيم اذكار الصباح والمساء فضل الاستغفار بعد الصلاة دعاء سيد الاستغفار الذي أحبه النبي الدكتور علي جمعة الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق

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