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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وائل القباني يشيد بمستوى الزمالك.. وتفاصيل تألقه في مسيرته مع القلعة البيضاء

وائل القباني
وائل القباني

تحدث وائل القباني مدافع الزمالك السابق عن مسيرته الكروية مع القلعة البيضاء، مشيدا بأداء الفريق في الفترة الحالية.

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وقال القباني في تصريحات لبرنامج  زملكاوي على قناة الزمالك مع محمد أبو العلا : "بدأت ممارسة كرة القدم في نادي إسكو؛ وإبراهيم يوسف ومحمود أبو رجيلة قاما بمتابعتي مع نادي أسوان ورشحاني للإنضمام للزمالك".

وأضاف: "لعبت بالعديد من المراكز مع نادي إسكو من ضمنها مركز الظهير الأيسر، جماهير الزمالك كانت محقة في القلق من طريقة ادائي بالملعب بشأن الهدوء في طريقة تعاملي واستخلاص الكرة، ولكن لعبي بجوار بشير التابعي ومدحت عبد الهادي منحني ثقة كبيرة".

وتابع : "التوفيق حالفني في هدفي الشهير الذي احرزته بمرمى النجم الساحلي التونسي".

 

وعن مسيرة الزمالك الحالية، قال القباني أنه يجب أن يتم وضع خطط طويلة الأجل للنهوض بنادي الزمالك، وأطالب جماهير الزمالك بالصبرعلى مجلس الإدارة الحالي .

وأضاف : "التعاقد مع مدير فني أجنبي قد يساهم في تفاقم الأزمة المالية بالنادي..جماعية القرار من أهم مميزات مجلس الإدارة الحالي".

وأشار القباني إلى أن الإنضباط التكتيكي والتنظيم والتوازن داخل الملعب ساهموا في تفوق الزمالك بالمباريات الأخيرة، وأن جماعية الأداء من أهم سمات الفريق في الوقت الحالي.

وائل القباني الزمالك

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