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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فتوح يفضل الاستمرار في الدوري المصري حال رحيله عن الزمالك|تفاصيل

احمد فتوح
احمد فتوح

 

أكد الإعلامي محمد فاروق أن أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حسم موقفه من خوض تجربة الاحتراف خلال الفترة القادمة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" أحمد فتوح لا يفكر نهائياً في خوض تجربة الاحتراف خلال الفترة القادمة"، مشيراً إلى أن اللاعب يفضل الاستمرار في الدوري المصري حتى في حال رحيله عن الزمالك.

وأشار إلى أن أحمد فتوح لم يبدي أي اهتمام بدخول دائرة ترشيحات أحد الأندية السعودية خلال الفترة الماضية، مؤكدا إلى أن اللاعب لا يميل للعب في الدوريات العربية.

والجدير بالذكر أن الزمالك عرض أحمد فتوح للبيع بجانب الثنائي مصطفى الزناري ومحمد صبحي، كما أن اللاعب ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري

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