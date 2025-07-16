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سأقاتل لتحقيق البطولات.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سأقاتل لتحقيق البطولات.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

عبَّر ياسين مرعي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمنضم حديثًا من نادي فاركو، عن سعادته بارتداء قميص الأهلي، مؤكدًا أنه حقق حلم حياته ‏بالانتقال إلى نادي القرن، وسط كوكبة من أفضل اللاعبين، مؤكدًا أنه سيقاتل من أجل إثبات جدارته بهذه الخطوة.‏

وتحدث مرعي لموقع النادي ومنصاته الرسمية عن كواليس الانتقال للأهلي، وطموحاته في الفترة القادمة، كاشفًا عن تطلعه للمشاركة في ‏التدريبات والمباريات والتتويج بكل الألقاب خلال الموسم الجديد.‏

في البداية تحدث مرعي وقال: انضمامي للنادي الأهلي شرف كبير، وخطوة من أهم أحلام حياتي، وأنا سعيد للغاية لأن الحلم تحول إلى حقيقة، وأشكر مسئولي الأهلي على ثقتهم بقدراتي، خاصة الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي، الذي كان على تواصل مستمر معي، ‏حتى خلال فترة مشاركة الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، واستمر دوره في المفاوضات إلى أن تمت بنجاح، وأتمنى أن ‏أكون على قدر هذه الثقة.‏

وأوضح: انضمامي للنادي الأهلي مسئولية كبيرة، خاصة بعد اختياري من بين العديد من الأسماء التي كانت مرشحة للانتقال إلى الفريق، وهذا الاختيار يضعني تحت مسئولية مضاعفة ويجعلني أقاتل لنيل ثقة الجهاز الفني، وعن نفسي لدي رغبة أكيدة في إثبات ‏ذاتي وجدارتي بالفرصة التي حصلت عليها، ولتحقيق العديد والعديد من البطولات، وكتابة التاريخ، ووضع بصمة قوية مع الأهلي.‏

وأشار مرعي إلى أن اللعب للأهلي حلم لأي لاعب، وأكبر نقلة في مسيرة كل من انضم إليه، وأنها مهمة صعبة بسبب البطولات التي ‏ينافس عليها الفريق، وكذلك جماهير النادي التي لا تقبل سوى الفوز بكل البطولات، مما يتطلب من الجميع تحمل المسئولية ‏داخل وخارج الملعب، مؤكدًا جاهزيته للفترة القادمة وللتحدي الكبير في مشواره القادم مع الفريق.

وأكمل: الأهلي هو النادي رقم 1 في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، والانضمام إليه يساعد أي لاعب على النجاح، في ظل منظومة العمل الناجحة بشهادة الجميع، فضلًا عن تاريخ الأهلي الذي يتحدث عن نفسه، ومنذ اليوم الأول لي داخل ملعب ‏مختار التتش، لمست من الجميع الدعم والمساندة، وهو أمر معروف عن الأهلي، وكذلك جماهير النادي التي دعمتني بشدة بعد الحديث عن الانضمام للفريق.‏

وأكد أنه يرتبط بذكريات عديدة مع الأهلي منذ الطفولة، بعد أن سبق له حضور العديد من المباريات منها لقاء الأهلي وغزل المحلة في ‏بطولة الدوري، كما أنه تفاعل بشدة مع هدف عماد متعب في مرمى فريق سيوي سبورت الإيفواري في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية ‏الإفريقية، وكان السبب في تتويج الأهلي باللقب، فيما أشار إلى أنه حافظ على تفوقه الدراسي إلى جانب كرة القدم، بحصوله على 96% بالثانوية العامة، ليلتحق بعدها بكلية ‏الإعلام جامعة القاهرة.‏

وعن المنافسة داخل الفريق قال: بدون شك المنافسة صعبة للغاية خاصة في وجود الأسماء الكبيرة التي يكتظ بها الفريق، مؤكدًا أن جميع اللاعبين الموجودين في القائمة ‏لديهم القدرة على المشاركة في المباريات والانضمام إلى المنتخب، وهو ما يميز الأهلي عبر تاريخه، فهو دائمًا يضم الأفضل في كل ‏المراكز، مما يساعد على تطور أداء الجميع.

وأشار إلى أن قائمة الأهلي اعتادت دائمًا على تواجد الأساطير بشكل عام، وأنا سعيد للغاية بفرصة ‏الانضمام للفريق، وأتمنى أن أكتب لنفسي تاريخًا مثلهم.‏

وأكمل: الموسم القادم سيكون صعبًا للغاية، والجماهير تنتظر الفوز بكل البطولات، وسنجتهد ونقاتل من أجل تحقيق كل ‏البطولات التي نشارك بها، وعلى الصعيد الشخصي أتطلع لتحقيق أرقام عديدة، بعد أن حققت أول أحلامي بارتداء قميص النادي، ‏وطموحي أن أقدم كل ما يمكن خلال الفترة القادمة.‏

وختم مرعي حديثه بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي على دعمها، مؤكدًا أنه سيقاتل ويبذل كل ما لديه، حتى يكون إضافة للفريق، ويسهم مع زملائه في الموسم الجديد بالتتويج بكل البطولات.‏ 

الأهلي ياسين مرعي النادي الأهلي محمد يوسف المدير الرياضي محمد يوسف

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