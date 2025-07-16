رئيس اتحاد اليد: طموحنا بلا حدود في مونديال الناشئين.. وثقتي كبيرة في اللاعبين

أكد خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، خلال اجتماعه بلاعبي منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 والجهاز الفني بقيادة طارق محروس، أنه يثق تمامًا في قدرة الفريق على تحقيق نتائج مشرفة خلال بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، التي تستضيفها مصر الشهر المقبل.

وطالب فتحي اللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن والتركيز في جميع المباريات، قائلًا: «طموحنا بلا حدود في البطولة، وهدفنا إسعاد الجماهير المصرية العظيمة. ننتظر حضورًا جماهيريًا كبيرًا لدعم المنتخب في مبارياته كافة».

وأشار إلى أن المنتخب يضم عناصر ومواهب واعدة سيكون لها دور بارز في مستقبل كرة اليد المصرية، مؤكدًا أن الاتحاد يقدم كل الدعم والمساندة للجهاز الفني واللاعبين.

وكان الجهاز الفني لمنتخب الناشئين قد اختار خوض منافسات المجموعة السابعة في بطولة العالم تحت 19 عامًا، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف القارات.

وتضم مجموعة مصر كلًا من اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.

