جنوب أفريقيا في ضيافة شفاء الأورمان.. زيارة إنسانية تضيء قلوب محاربي السرطان

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، وفدًا من جنوب أفريقيا، برفقة أعضاء من الكنيسة الإنجيلية بمدينة طيبة الجديدة في زيارة إنسانية تهدف إلى دعم مرضى السرطان، والتعرف على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة داخل المستشفى.

وتجوّل الوفد الزائر داخل أقسام المستشفى المختلفة، واطّلع على الإمكانيات الطبية الحديثة التي تم توفيرها لخدمة المرضى من مختلف محافظات الصعيد، بالمجان تمامًا. وقد عبّروا عن إعجابهم الكبير بالمستوى الطبي والإنساني المتميز الذي وصلت إليه المستشفى، والذي يُضاهي أرقى المستشفيات الدولية.

من جانبهم، أثنى ممثلو الكنيسة الإنجيلية بمدينة طيبة الجديدة على جهود فريق العمل داخل المستشفى، مؤكدين أن شفاء الأورمان أصبحت منارة أمل لآلاف المرضى، ونموذجًا مشرفًا للعمل الأهلي والتكافل المجتمعي في مصر.

وفي هذا الإطار، صرّح محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان

نشعر بالفخر والامتنان لهذه الزيارة الكريمة من وفد جنوب أفريقيا والكنيسة الإنجيلية بمدينة طيبة الجديدة، والتي تعكس عمق الروابط الإنسانية التي تتجاوز الحدود والثقافات. إن دعمهم المعنوي لمرضانا يحمل رسالة سامية تعزز من إرادتهم في مواجهة المرض. نؤمن أن شفاء الأورمان ليست مجرد مستشفى، بل هي بيت أمل ومحبة وتكاتف إنساني. ونرحب دومًا بكل من يشاركنا هذه الرسالة النبيلة في نشر الخير والدعم المجتمعي.