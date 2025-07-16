صراخ وخوف.. لحظة هروب مراسلة على الهواء خلال القصف الإسرائيلي على دمشق

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، لقطات مصورة ترصد لحظة هروب مراسلة على الهواء أثناء القصف الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق .

وأظهرت اللقطات قيام المراسلة بالركض أثناء القصف الإسرائيلي وبدأت في الصراخ.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السورية، استشهاد شخص وإصابة 28 شخص في غارات جيش لجيش الاحتلال الإسرائيلي على دمشق.



ومنذ قليل؛ صرح مصدر بوزارة الداخلية السورية، بأنه تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، ونشر حواجز أمنية في المدينة واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "يهاجم أهدافا في جميع أنحاء سوريا لحماية الدروز".

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