مظاهرة لرفض غارات الاحتلال الإسرائيلي في دمشق

دشن مواطنون سوريون، مظاهرة في شارع خالد بن الوليد بدمشق تنديدا ورفضا لغارات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

هجمات إسرائيل على سوريا

وأفادت "سكاي نيوز عربية"، بأنه تم قصف 160 هدفا في سوريا والضربات مستمرة، وفقا لمصادر إسرائيلية.

وزعم الجيش الإسرائيلي، أنه يهاجم أهدافا في جميع أنحاء سوريا لحماية الدروز.

وشهدت ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، انفجارا ضخما إثر ضربة إسرائيلية استهدفت مقر رئاسة الأركان.

وشن الطيران الإسرائيلي، 3 غارات متتالية استهدفت مقر رئاسة الأركان السورية، وأشارت مصادر محلية إلى أن دمارا كبيرا لحق بمبنى رئاسة الأركان.



وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني، بأن أهداف الغارات في دمشق كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية.

كما شنت إسرائيل غارة جوية بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة السورية، بحسب رويترز، بالتزامن مع ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الهجمات المؤلمة على سوريا بدأت.

وجاءت الضربة الجديدة، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي عن استهداف مبنى رئاسة الأركان في ساحة الأمويين بدمشق.

وأمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير، بنقل قوات من قطاع غزة إلى هضبة الجولان، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

وأفاد المكتب الاعلامي لوزارة الصحة السورية، باستشهاد شخص وإصابة آخرين جراء غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على دمشق بحسب وكالة الأنباء السورية سانا.