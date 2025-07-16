الاتحاد: مستمرون في سباق الشيوخ بعد حسم الطعون.. ونخوض المعركة بـ 9 مرشحين

أعلن حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، عزمه الاستمرار في خوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا برفض جميع الطعون المقدمة ضد عدد من مرشحيه.

وأوضح البيان في بيان رسمي اليوم، أن الحزب قد دفع بـ9 مرشحين على المقاعد الفردية في سبع محافظات، شملت: “القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، وسوهاج”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الحزب لتعزيز حضوره البرلماني والمشاركة الفعالة في صياغة السياسات العامة للدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الحزب في بيانه التزامه بخوض الانتخابات في إطار من التنافس الديمقراطي، مع دعم دولة القانون والمؤسسات، واحترام قواعد العملية الانتخابية، مشددًا على أن مرشحيه يمثلون كفاءات متنوعة قادرة على التعبير عن صوت المواطن تحت قبة الشيوخ.