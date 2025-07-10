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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الاتحاد: الهيئة الوطنية للانتخابات عكست التزامها الكامل بقيم الشفافية والنزاهة بين المرشحين

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر
عبد الرحمن سرحان

تقدّم المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، ببيان رسمي أعرب فيه عن خالص شكره وتقديره للقاضي الجليل المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لما أبداه من كفاءة رفيعة في إدارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها، بداية من تلقي الاستفسارات وتسهيل إجراءات الترشح، وصولًا إلى تنظيم عملية اختيار الرموز الانتخابية، مؤكدًا أن ما قامت به الهيئة يعكس التزامها الكامل بقيم الشفافية والنزاهة والمساواة بين المرشحين.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أدارت المرحلة الحالية من العملية الانتخابية بمنهج مؤسسي يُعلي من شأن الديمقراطية، ويضمن تكافؤ الفرص أمام كافة الأحزاب والقوى السياسية.

كما وجه المستشار رضا صقر الشكر إلى القاضي الجليل المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، على سرعة استجابته لما ورد من ملاحظات تقدم بها الحزب بشأن بعض الصعوبات التي واجهت مرشحيه بمحافظة الإسكندرية، حيث بادر بالتواصل المباشر مع رئيس اللجنة المختصة بالمحافظة، ما ساهم في إزالة العقبات وإتمام إجراءات الترشح بسهولة.

واختتم رئيس حزب الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن الحزب يُثمن الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات، قيادةً وأعضاءً، في ضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة واحتراف، داعيًا بالتوفيق للجميع في خدمة الوطن.

حزب الاتحاد المستشار رضا صقر المستشار حازم بدوي رئيس حزب الاتحاد الهيئة الوطنية للانتخابات

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