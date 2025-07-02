نشارك في كل القضايا الوطنية..رئيس حزب الاتحاد: ندفع بكوادر شبابية في انتخابات الشيوخ

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن الحزب يعمل منذ أكثر من ثلاث سنوات على ترسيخ وجوده في المشهد السياسي، من خلال المشاركة الفاعلة في مختلف المناسبات الوطنية والأحداث العامة، سواء داخل الوطن أو خارجه.

وقال رضا صقر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي أم سي"، إن الحزب حرص على التفاعل المباشر مع قضايا الشارع، مؤكدًا أن أبرز الملفات التي تصدرت اهتمام الحزب خلال الفترة الماضية كانت قانون الإيجار القديم وقانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح أن قانون العلاقة بين المالك والمستأجر يُعد من أخطر التشريعات التي تؤثر على فئات واسعة من المواطنين، مضيفًا أن الحزب نظم العديد من الندوات التي جمعت بين الملاك والمستأجرين، في محاولة للوصول إلى حلول توافقية تضمن حقوق الطرفين.

وأشار إلى أن الحزب شارك كذلك في الحوار الوطني، حيث قدم مقترحات بشأن بنود الحبس الاحتياطي، تم تنفيذ جزء كبير منها، وأسهمت هذه التعديلات في تعديل مدد الحبس وتحقيق تطور ملموس في هذا الملف المهم.

وفيما يتعلق بالاستعدادات للانتخابات المقبلة، أوضح أن الحزب يعمل على إعداد خريطة تنظيمية وفنية تهدف إلى الدفع بكوادر سياسية تمتلك الكفاءة والخبرة، مع التركيز على فئة الشباب والمرأة وذوي الهمم، مشددًا على ضرورة أن يكون المرشح قريبًا من الشارع ويحظى بجماهيرية حقيقية.

وكشف عن أن الحزب يستعد للمنافسة في انتخابات مجلس الشيوخ، من خلال الدفع بعدد يتراوح بين 15 إلى 20 مرشحًا على المقاعد الفردية، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال 24 ساعة.