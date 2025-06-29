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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الاتحاد يستضيف حلقة نقاشية حول تأثيرات حرب إيران وإسرائيل على المنطقة

حزب الاتحاد
حزب الاتحاد
عبد الرحمن سرحان

استضاف حزب الاتحاد ،برئاسة المستشار رضا صقر، نخبة من خبراء المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، في حلقة نقاشية تحت عنوان: «حرب الـ12 يوم بين إيران وإسرائيل بمشاركة أمريكية.. وتداعياتها على استقرار المنطقة»، بحضور عدد من قيادات الأمانات المركزية في الحزب وأعضاءه في محافظة القاهرة.

تناول النقاش بالتحليل ما جرى منذ فجر الثالث عشر من يونيو 2025، عندما اعتدت إسرائيل على إيران، ليبدأا سجالا صاروخيا وحرب جوية امتدت اثنى عشر يوما، ما كانت لتنتهي إلا بتدخل أمريكي منحاز للجانب الإسرائيلي، تحت دعاوى القضاء على البرنامج النووي الإيراني.

شارك في الندوة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الإستراتيجي، ومن خبراء المنتدى: الخبير الإعلامي محمد صلاح الزهار، الباحث عمرو أحمد المتخصص في الشأن الإيراني، والصحفي محمد علي حسن المتخصص في الشأن الإسرائيلي.

وقال مدير المنتدى الإستراتيجي: إن تأثيرات الحرب ممتدة، واستمرار إسرائيل في إشعال النيران بالمنطقة هو الأخطر عليها، وما رأيناه خلال الأيام الماضية كان نوعا من العبث السياسي والعسكري، تساقطت فيها أوراق التوت فانفضح المستور أميركيا وإسرائيليا وإيرانيا، وبات الجميع مكشوف أمام العالم وأمام شعوبهم.

و أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد أن ما جرى في حرب الأيام الـ12، هو درس عظيم الاثر علينا ان نتعلم منه في مصر، نتعلم أن نحافظ على وطننا بالثقة في الرئيس والجيش، والاصطفاف خلفهما في هذه الأوقات العصيبة، مستحضرا تجربة ثورة 30 يونيو التي نحتفل هذه الأيام بكراها العطرة، والتي كشف فيها الشعب المصري المؤامرة التي بدأت بالربيع العربي، ولن تكون نهايتها الحرب بين إيران وإسرائيل التي ما زالت لها جولات آخرى.

وشارك في الندوة من قيادات حزب الاتحاد، محمد الشورى النائب الأول لرئيس الحزب، ود.كريم العمدة أمين أمانة الاقتصاد، ود.نجوي الاباصيري مساعد رئيس الحزب للشؤون القانونية والمهندسة صابرين عليان أمينة التخطيط العمراني ، وميرنا أمين ، د.هويدا أمينة قطاع الأعمال وعماد سلامة الأمين العام المساعد وأمين الشباب، وجميلة زكي ود.محمود ناجي قيادات الحزب في «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين».

حزب الاتحاد إيران وإسرائيل قيادات الأمانات المركزية رضا صقر المستشار رضا صقر

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