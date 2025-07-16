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بلطجة وقيادة بدون رخصة.. اتهامات قادت شهاب بتاع الجمعية للحبس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بلطجة وقيادة بدون رخصة.. اتهامات قادت شهاب بتاع الجمعية للحبس

شهاب المتهم
شهاب المتهم
ندى سويفى

قال هاني محمد دفاع الدكتور محمد عبدالجواد المجني عليه في واقعة سائق الأوتوستراد الشهير بـ"شهاب بتاع الجمعية" أن المتهم صدر ضه حكم رادع نظرا لتنوع الاتهامات التي يواجهها. 

وقال هاني إن "شهاب" وجهت له النيابة 4 اتهامات هي البلطجة بسبب إشهاره "مفك" والذي يعد سلاح أبيض في مكان عام وسط المارة وتهمة السب والقذف وإتلاف سيارة المجني عليه بإحداث خدوش بها وأخيرا القيادة بدون ترخيص سواء رخصة شخصية أو رخصة قيادة. 

وينفذ الحكم بإيداع المتهم "شهاب" في مؤسسة عقابية وليس السجن كونه حدث. 

وقضت المحكمة المختصة بالأميرية حبس شهاب صاحب تريند أرض الجمعية لمدة عامين مع إيداعه إحدى المؤسسات العقابية. 

وكشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من سائق مركبة "توك توك" لقيامه بالاصطدام بسيارته والتعدى عليه بالسب والقذف وتهديده بالإيذاء مستخدماً "مفك" حال قيامه بتصويره بطريق الأوتوستراد بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ،وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "سائق مركبة "توك توك" - مقيم بالقاهرة ، وبحوزته مركبة "التوك توك" والمفك "المستخدمين فى الواقعة"، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على المركبة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها .

شهاب شهاب بتاع الجمعية البلطجة سائق الأوتوستراد

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