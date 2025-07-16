إيداعه مؤسسة عقابية.. حبس شهاب صاحب تريند أرض الجمعية عامين

قضت المحكمة المختصة بالأميرية حبس شهاب صاحب تريند أرض الجمعية لمدة عامين مع إيداعه إحدى المؤسسات العقابية.

وكشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من سائق مركبة "توك توك" لقيامه بالاصطدام بسيارته والتعدى عليه بالسب والقذف وتهديده بالإيذاء مستخدماً "مفك" حال قيامه بتصويره بطريق الأوتوستراد بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ،وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "سائق مركبة "توك توك" - مقيم بالقاهرة ، وبحوزته مركبة "التوك توك" والمفك "المستخدمين فى الواقعة"، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على المركبة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها .