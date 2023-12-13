 بسبب الأكفان والدمار.. شركة زارا العالمية تعتذر عن حملتها الإعلانية الأخيرة

أصدرت ماركة الأزياء العالمية “زارا ”بيانا رسميا عبر صفحتها على الفيسبوك وأعربت من خلاله عن أسفها "لسوء الفهم" الذي أثارته حملة إعلانية ظهر فيها عارضون بأطراف مفقودة وتماثيل ملفوفة باللون الأبيض، ما أثار دعوات للمقاطعة أطلقها نشطاء داعمون للفلسطينيين.

زارا تعتذر عن حملتها الاعلانية الاخيرة

استخدمت علامة متاجر الاوياء الإسبانية زارا في حملتها الدعائية لازياءها بصور أكفان بيضاء، إضافة إلى جثامين محمولة وأخرى ملقاة على الأرض وكذا بتوابيت للموتى.

بعد الهجوم الحاد الذي لقيته زارا وتزايد الغضب الشعبي ضدها سارعت الي سحب الصور من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مع الإبقاء على أخرى التي لا توجد بها تلك الدلالات واصدرت بيانا تعتذر فيها وتعبر عن اسفها لسوء الفهم عن الحملة الاعلانية .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:-