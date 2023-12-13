عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

 بسبب الأكفان والدمار.. شركة زارا العالمية تعتذر عن حملتها الإعلانية الأخيرة

اعلان زازا
اعلان زازا

أصدرت ماركة الأزياء العالمية “زارا ”بيانا رسميا عبر صفحتها على الفيسبوك وأعربت من خلاله عن أسفها "لسوء الفهم" الذي أثارته حملة إعلانية ظهر فيها عارضون بأطراف مفقودة وتماثيل ملفوفة باللون الأبيض، ما أثار دعوات للمقاطعة أطلقها نشطاء داعمون للفلسطينيين.

زارا تعتذر عن حملتها الاعلانية الاخيرة 

استخدمت علامة متاجر الاوياء الإسبانية زارا في حملتها الدعائية لازياءها بصور أكفان بيضاء، إضافة إلى جثامين محمولة وأخرى ملقاة على الأرض وكذا بتوابيت للموتى.

بعد الهجوم الحاد الذي لقيته زارا وتزايد الغضب الشعبي ضدها سارعت الي  سحب الصور من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مع الإبقاء على أخرى  التي لا توجد بها تلك الدلالات واصدرت بيانا تعتذر فيها وتعبر عن اسفها لسوء الفهم عن الحملة الاعلانية .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:-

الأزياء العالمية زارا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

بعد طرح لتر اللبن بـ29 جنيها.. قائمة أسعار 48 سلعة مخفضة في التموين

رحيل مفاجئ.. وفاة الشاعرة المصرية أميرة الأدهم

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

بعد الطلاق| ضرب وتبادل ألفاظ خارجة بين بوسي وهشام ربيع بفندق شهير

هزيمة إسرائيل.. حمــاس تفضحهم وتكشف حجم الخسائر

غزة والدولار وقرض صندوق النقد الدولي.. ملفات تنتظر رئيس مصر الفائز بالانتخابات

بعد قرار الرئيس.. احذر عقوبة التحرش في العمل والمواصلات العامة

موضوعات متعلقة

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

علم مصر على شارب مواطن وسيدة تلد باللجنة.. أغرب مواقف انتخابات الرئاسة 2024

تعمقن في القرآن وتحولن للإسلام.. أمريكيات يصفعن الاحتلال ضربة قوية مناصرة لسكان غزة

بالغناء والزغاريد.. نجوم مصر يشاركون في انتخابات الرئاسة 2024

البحر أصبح مقبرة .. نفوق جماعي للأسماك في اليابان والسبب غامض

حققت 20 بطولة متنوعة.. من هي حسناء النادي الأهلي التي تصدرت التريند؟

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء البولندي الجديد يكشف عن طلب من زيلينسكي .. تفاصيل

اختيار السعودية في منصب رفيع بـ صندوق النقد الدولي

بعد قرار القاضي .. مصير التيك توكر كروان مشاكل بعد فيديو المطبخ

تغلب على النجم الأحمر..مانشستر سيتي بالعلامة الكاملة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

لا نملى شروطًا .. البيت الأبيض يكشف صاحب الحق في تغيير حكومة نتنياهو؟

قوات الاحتلال تعاود اقتحام الحي الشرقي بمدينة جنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للحامل عند تناول الجمبرى؟ أهم الفوائد

النساء أم الرجال؟.. دراسة أمريكية تكشف الأكثر عرضة للوفاة نتيجة الاعتداءات المسلحة

نصائح لاستخدام جهاز قياس السكري بشكل آمن

وش السعد.. ابنة سعد الصغير بالحجاب تشعل السوشيال ميديا بعيد ميلادها

فيديو

 بسبب الأكفان والدمار.. شركة زارا العالمية تعتذر عن حملتها الإعلانية الأخيرة

الوحيد في الوطن العربي.. محمد رمضان يعلن تخطيه الـ18 مليار مشاهدة على تيك توك

تحذير عاجل لـ سكان القاهرة وهذه المحافظات | طقس مختلف

وصل لـ 45 جنيها.. تحرك حكومي عاجل للسيطرة على أسعار البصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

اﻟﻤﺰﻳﺪ