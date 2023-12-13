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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القومي لحقوق الإنسان: لم تصلنا أي شكاوي تمس شرعية الانتخابات الرئاسية

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان

أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة الكبيرة من المواطنين المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرة إلى أن المشاركة الشعبية كانت اكثر من المتوقع ومن كل الفئات.

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واضافت مشيرة خطاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن المرأة تصدرت المشهد الانتخابي بامتياز، وظهرت بقوة لافتة أمام اللجان، موضحة أن هناك عوامل مهمة ساهمت في زيادة الإقبال على لجان الاقتراع.

وقالت ان اول هذه العوامل التنظيم الجيد والتعدد في المرشحين وايضا دور الإعلام التوعوي بأهمية المشاركة، متابعة أن الفائز في الانتخابات هو المواطن.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس لم يستقبل أي شكاوي تمس شرعية الانتخابات الرئاسية.

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