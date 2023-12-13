إصابة ضابط إسرائيلي جراء إطلاق نار في مخيم جنين للاجئين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن ضابطا أصيب بجروح متوسطة جراء إطلاق نار في مخيم جنين للاجئين.

وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، تم نقل الضابط الإسرائيلي إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتنشط قوات الاحتلال الإسرائيلية في جنين ومخيمها اللاجئين منذ صباح الثلاثاء، حيث واصلت، لليوم الثاني على التوالي، عدوانها المتواصل على المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال منذ صباح اليوم الأربعاء، أكثر من 68 مواطنا، وقصفت سبعة منازل، واستولت على عدد من المركبات.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، بأن أربعة جنود أصيبوا بجروح طفيفة وتم نقلهم إلى مستشفى هعيمك في العفولة شمال إسرائيل.