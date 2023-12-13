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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا حذرت الرئاسة الأوكرانية زيلينسكي من مشاركة معلومات حساسة مع بايدن؟

زيلينسكي وبايدن
زيلينسكي وبايدن

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر، أن مستشاري الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حذروه من مشاركة معلومات حساسة أو سرية مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال زيارة للبيت الأبيض بعد أن أثارت تسريبات لوثائق البنتاجون شكوكا حول قدرة واشنطن على الحفاظ على الأسرار.

وأضافت “واشنطن بوست”: "أثار التسريب أيضًا شكوكًا في أوكرانيا بشأن قدرة واشنطن على الحفاظ على أسرار مهمة.. وقد أعرب أقرب مستشاري زيلينسكي عن هذه المخاوف في سبتمبر قبل رحلته إلى واشنطن لمناقشة الخطط العسكرية مع بايدن".

وحسب الصحيفة الأمريكية، قال المصدر، إن “زيلينسكي نُصح بعدم مشاركة أي شيء مع بايدن إلا إذا أراد أن ينتهي به الأمر على الصفحة الأولى من صحيفة واشنطن بوست".

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وفي وقت سابق، قال مسؤول سابق رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية، إنه على الرغم من أن تسريبات وثائق البنتاجون السرية بشأن أوكرانيا تسببت في بعض التوتر بين واشنطن وكييف، إلا أن تبادل البيانات الاستخباراتية لم يتوقف.

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