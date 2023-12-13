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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد من روسيا علي تصريحات بايدن عن أوكرانيا

صدى البلد

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، إن التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي أدلى بها خلال زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تعني أن انتصار الولايات المتحدة اليوم هو الحفاظ على هذا البلد على خريطة العالم، ولا يهم داخل أي حدود.

وكتب مدفيديف، عبر “تليجرام”، “وفقا لبايدن، فإن كلمة النصر تعني الآن أن الدولة ستبقى ولن تختفي من خريطة العالم. الحدود والسيادة لا تهم. على سبيل المثال، ستبقى داخل حدود لفيف”.

كما أشار إلى كلمات بايدن بأن أوكرانيا «يمكنها الدفاع عن نفسها اليوم».

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وأضاف: “يرجى ملاحظة: فقط حماية. واليوم فقط، وليس غدا. لا هجمات مضادة.. لا تقدم.. لا يهم ما هي العواقب. على سبيل المثال، «للدفاع عن أنفسنا» داخل نفس حدود لفيف بالدبابات القديمة مع كمية صغيرة من المعدات والأسلحة الأخرى”.

بايدن زيلينسكي الولايات المتحدة

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