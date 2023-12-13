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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف: روسيا تدعم أي قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستدعم أي مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشار وزير الخارجية الروسية في تصريحات له، إلى أن الدول الغربية على ما يبدو لا يريد إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف لافروف أن روسيا لا يمكنها أن تقبل الأساليب الإسرائيلية ضد حماس والتي تتسبب في معاناة المدنيين، لافتا إلى أن إسرائيل تسوي أحياء كاملة في غزة بالأرض والوضع كارثي.

وعلى جانب آخر، أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، عن أمله في أن يتمكن مجلس الأمن الدولي، بعد قرار الجمعية العامة من المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال نيبينزيا في اجتماع الدورة الطارئة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لحماية الشعب الفلسطيني: "نأمل أن يتمكن مجلس الأمن أخيرًا، بعد الجمعية العامة، من الوفاء بالتزاماته".

وأضاف: "علاوة على ذلك، قام ممثلو الإمارات العربية المتحدة بإعداد وتقديم مشروع آخر للنظر فيه لزيادة ومراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

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