توجه للسعودية قبل إسرائيل.. تفاصيل لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي وولي العهد

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، توجه إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، والتقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال مسئولان أمريكيان، إن سوليفان سافر إلى الرياض، والتقى مع ولي العهد السعودي؛ لبحث أزمة غزة، والجهود المبذولة لمنع نشوب حرب أوسع، والحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

وذكر مسئول أمريكي، أن إحدى القضايا التي أراد سوليفان مناقشتها في السعودية، هي الجهود المبذولة لردع هجمات الحوثيين المستمرة من اليمن ضد السفن التجارية الدولية في البحر الأحمر.

وأضاف أن سوليفان يعتزم أيضًا، مناقشة كيفية البناء على المحادثات الأمريكية السعودية بشأن الصفقة الضخمة التي تمت قبل الحرب؛ من أجل إحراز تقدم نحو سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ومن المقرر أن يصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إلى إسرائيل، ما بين يومي الخميس أو الجمعة، 14 أو 15 ديسمبر 2023، في زيارة هي الأولى منذ اندلاع الحرب.

وقال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن سوليفان، سيناقش مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دور جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة بعد انتهاء الحرب.