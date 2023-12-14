برلمانية: المرأة المصرية ما زالت كلمة السر في كل الاستحقاقات الماضية

قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن الشعب المصري نزل وشارك في الانتخابات الرئاسية بكل طوائفه، مضيفة أن المرأة المصرية مازالت هي كلمة السر في كل الاستحقاقات الماضية.

أضافت هالة أبو السعد خلال لقائها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"المذاع على قناة "ten"، أن الشعب المصري اثبت للعالم كله انه مع قيادة حكيمة وقادرة في بناء الجمهورية الجديدة، والشعب المصري دائما يراهن عليه .

وأشارت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إلى أن الشعب المصري يشعر بالخطر الذي تمر به البلد، والشعب المصري أصبح لديه رؤية، والمصريين قدموا رسالة للعالم بتوحيد الرؤية .