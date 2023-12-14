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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

إعلام بني سويف تطلق منصة « المرسال » الرقمية

صدى البلد

أطلق طلاب الفرقة الرابعة قسم الصحافة بإعلام بني سويف منصة " المرسال " الرقمية وذلك للعام الثالث على التوالي والتي تنوعت من حيث المضمون والفنون الصحفية المختلفة.

ويأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف و الأستاذ الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، و الدكتورة منى هاشم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة فايز رئيس قسم الصحافة.

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وتعتبر المنصة ضمن تكليفات مقرر الصحافة المتخصصة تحت إشراف الدكتور أحمد شحاته المدرس بقسم الصحافة والدكتور أمين محمد المدرس المساعد.

و تناولت المنصة العديد من الأقسام من أهمها القسم الاقتصادي والاجتماعي و الرياضي والفني والسياحي وقسم الحوادث مع مراعاة التوازن بين المحتوي المرئي والمكتوب داخل المنصة.

ومن أهم الموضوعات التي تم تناولها في قسم الاقتصاد فتم تناول دعم مصر لغزة، وتأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي ، وانجازات حياة كريمة في الريف المصري ، وارتفاع أسعار الذهب و الدواجن ، ومنتجات المقاطعة وغيرها من الموضوعات الهامة.

وأكد أمير ناجح الطالب بالفرقة الرابعة بقسم الصحافة أن هذه التجربة كانت جيدة للغاية وفرصة ثمينة للتدريب على العمل الصحفي و توظيف الفنون الصحفية المختلفة في الموضوعات التي تم تنفيذها.

وأضاف: معظم الموضوعات التي تم تنفيذها تمت بشكل بسيط وبأقل الإمكانيات باستخدام الهواتف المحمولة، والاستعانة بالأصدقاء من الأقسام الأخرى، وجاءت تماشيا مع التطور الرقمي والتكنولوجي في مجال العمل الصحفي.

واختتم موجها الشكر لزملائه على المجهود الرائع الذي تم بذله طول فترة العمل على موضوعات المنصة وتجهيزها، كما توجه بالشكر لأستاذ المادة والهيئة المعاونة على ما قدموه من دعم ونصائح لتخرج موضوعات المنصة بهذه الصورة المشرفة التي تليق بكلية الإعلام جامعة بني سويف.

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الدكتور عبد العزيز السيد الهيئة المعاونة الثالث على التوالي تجهيز بني سويف تشديد الرقابة علي الأسواق حقوق المواطنين هواتف المحمول عبد العزيز السيد محافظ بني سوي

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