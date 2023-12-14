عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر قبل لقاء اتحاد جدة: أتمنى حضور جماهير الأهلي بكثافة في المدرجات

صدى البلد

وجه مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، رسائل هامة قبل لقاء اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال كولر: “في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية قدمنا مستوى جيدا، لكن هذه المرة هدفنا إظهار أداء أفضل، وأن تكون خطوط الفريق متقاربة مع تسجيل المزيد من الأهداف، لتحقيق نتائج طيبة”. 

وأضاف: “هذه البطولة تشهد ضغوطا على الجهاز الفني واللاعبين، خصوصًا أن جماهير الأهلي لا تريد سوى الفوز، ونحن نقدر ذلك جيدا، ونسعى دائما لإسعادهم من خلال تحفيز اللاعبين وتجديد دوافعهم؛ ليظهروا بأفضل أداء”.

وأكمل: "كنا محظوظين كثيرًا في أوقات سابقة بوجود جماهير الأهلي كاملة في المدرجات، وبالطبع سنكون سعداء أكثر بوجودهم ودعمهم للفريق ونحن نخوض بطولة كأس العالم للأندية، ولو ظهر اللاعبون بشكل جيد مع دعم الجماهير، سيظهر الأهلي بمستوى متميز".

واختتم: “هذه هي المرة الثانية التي أخوض فيها كأس العالم للأندية مع الأهلي، وتحضيرنا للبطولة لن يختلف عن البطولة السابقة، ولكن نتمنى حضور جماهيرنا بكثافة في المدرجات، حتى يحصل اللاعبون على الدعم الكافي الذي يساعدهم على تقديم أفضل أداء ممكن”. 

اتحاد جدة الأهلى المدير الفني للنادي الأهلي بطولة كاس العالم للاندية جماهير الأهلي كأس العالم للاندية مارسيل كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

«ظروف استثنائية ولازم نتدخل»| الحكومة تستعين بالضربة القاضية لتحجيم الأسعار.. ماذا حدث؟

لا للتهجير| الجهاد الإسلامي تدعو الفلسطينيين إلى هبة جماهيرية للخلاص من الاحتلال

ترشيحاتنا

شهير بالبطاقات.. معلومات عن حكم مباراة الأهلي واتحاد جدة

الجامعة العربية تهنئ مصر بنجاح الانتخابات الرئاسية

قفزة في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة| فيديو

الرئيس السيسي والعاهل البحريني يتوافقان حول ضرورة وضح حد للأوضاع في غزة

الزمالك يحدد 3 مراكز عاجلة لتدعيم الفريق في الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

استشهاد 13 وإصابة العشرات جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوبي غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في التاريخ.. رجل يحبس "العطسة" فيتعرض لأذى جسدي صادم

اكتشاف دولفين بإصبع بشري لأول مرة في التاريخ.. شاهد كيف يبدو

يفطر القلوب.. مقطع فيديو للقاء حميمي يجمع أباً فلسطينياً بأفراد عائلته| شاهد

المعسل اختفى من الأسواق.. سر ارتفاع سعر حجر الشيشة بالمقاهي للضعف

فيديو

جنود الاحتلال الإسرائيلي يثورون على رؤسائهم بطريقة «مشاغبة» داخل قاعدة عسكرية| شاهد

ألفاظ خارجة في فندق شهير.. القصة الكاملة لخناقة المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع

مقطع فيديو يثير الجدل حول سر تغير وجه هيفاء وهبي لشابة مراهقة

مقطع فيديو يثير الجدل لـ شرقة كادت تقـ تل تيك توكر شهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي

نورهان خفاجي تكتب: قناة السويس الطائرة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

اﻟﻤﺰﻳﺪ