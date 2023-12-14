كولر قبل لقاء اتحاد جدة: أتمنى حضور جماهير الأهلي بكثافة في المدرجات

وجه مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، رسائل هامة قبل لقاء اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال كولر: “في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية قدمنا مستوى جيدا، لكن هذه المرة هدفنا إظهار أداء أفضل، وأن تكون خطوط الفريق متقاربة مع تسجيل المزيد من الأهداف، لتحقيق نتائج طيبة”.

وأضاف: “هذه البطولة تشهد ضغوطا على الجهاز الفني واللاعبين، خصوصًا أن جماهير الأهلي لا تريد سوى الفوز، ونحن نقدر ذلك جيدا، ونسعى دائما لإسعادهم من خلال تحفيز اللاعبين وتجديد دوافعهم؛ ليظهروا بأفضل أداء”.

وأكمل: "كنا محظوظين كثيرًا في أوقات سابقة بوجود جماهير الأهلي كاملة في المدرجات، وبالطبع سنكون سعداء أكثر بوجودهم ودعمهم للفريق ونحن نخوض بطولة كأس العالم للأندية، ولو ظهر اللاعبون بشكل جيد مع دعم الجماهير، سيظهر الأهلي بمستوى متميز".

واختتم: “هذه هي المرة الثانية التي أخوض فيها كأس العالم للأندية مع الأهلي، وتحضيرنا للبطولة لن يختلف عن البطولة السابقة، ولكن نتمنى حضور جماهيرنا بكثافة في المدرجات، حتى يحصل اللاعبون على الدعم الكافي الذي يساعدهم على تقديم أفضل أداء ممكن”.