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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا تسهل إجراءات الحصول على تأشيرة للإقامة لمدة عام.. التفاصيل الكاملة

تأشيرة ايطاليا
تأشيرة ايطاليا

أصبح حلم العيش في إيطاليا الآن أسهل بكثير على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي ليصبح حقيقة واقعة، فقد أطلقت إيطاليا "تأشيرة البدو الرقمية".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سمحت إيطاليا، لسكان دول خارج الاتحاد الأوروبي بالحصول على "تأشيرة البدو الرقمية" لمدة تصل إلى عام حال الحصول على التأشيرة؛ إذ كانت إقامة سكان دولة خارج الاتحاد الأوروبي من قبل تقتصر على الإقامة لمدة 90 يومًا في إيطاليا فقط، أو أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي خلال فترة 180 يومًا.

وارتفعت عمليات بحث جوجل عن "تأشيرة البدو الرقمية في إيطاليا" بنسبة 660 في المائة، وإذا نجحت، يمكن للمتقدمين فتح أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم وتشغيل شبكة Wi-Fi في وجهات حالمة من ساحل أمالفي إلى ريف توسكان. ولكن كما هو الحال مع أي طلب تأشيرة، هناك شروط معينة يجب على المرشحين استيفاؤها.


شروط الحصول على تأشيرة إيطاليا

يجب أن يكسب العاملين عن بعد ما لا يقل عن 28000 يورو (23.955 جنيه إسترليني / 29،833 دولار) سنويا، وهو ثلاثة أضعاف الحد الأدنى المطلوب للإعفاء من تكاليف الرعاية الصحية الإيطالية.

كما سيتعين عليهم أيضا إثبات أن لديهم "محل إقامة مناسب" طوال مدة إقامتهم وأنهم بدويين رقميين أو عاملين عن بعد لمدة 6 أشهر على الأقل.

ويمكن تجديد التأشيرة لمدة عام واحد سنويا إذا ظلت الشروط والمتطلبات التي سمحت بإصدارها كما هي.

وتتم إدارة التأشيرة بموجب المادة 27 من قانون الهجرة الإيطالي، والتي تهدف على وجه التحديد إلى جذب "العمال ذوي المهارات العالية".


كيفية طلب تأشيرة إيطاليا

وللتقديم، سيحتاج الشخص الراغب في الحصول على التأشيرة إلى حجز موعد في القنصلية الإيطالية - قبل وصوله إلى إيطاليا - وأخذ جواز سفره، وإثبات العمل، وإثبات الدخل، وإثبات الإقامة، والتأمين الصحي، وشهادة السجل الجنائي (إذا كان لديه).

وإذا كان يعمل لحسابه الخاص، فسيحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على رقم ضريبة القيمة المضافة الإيطالية وطلب المشورة بشأن أفضل طريقة لدفع الضرائب المحلية.

وبمجرد الموافقة على التأشيرة، سيكون الشخص لديه ثمانية أيام من وصوله إلى إيطاليا للتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة، يعرف باللغة الإيطالية باسم permesso di soggiorno.

ومع ذلك، لن يتمكن الجميع من التقدم بطلب للحصول على التأشيرة، حيث سيتم رفض أي شخص أدين بارتكاب جريمة خلال السنوات الخمس الماضية تلقائيًا من هذه العملية.

الاتحاد الأوروبي إيطاليا دفع الضرائب قانون الهجرة

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